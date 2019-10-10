Зеленский назвал отличие Донбасса от Приднестровья

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, сравнил ситуацию на Донбассе с Приднестровьем.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не произойдет, потому что, честно говоря, а что сейчас? Давайте честно: сейчас так и есть, сейчас там у нас практически Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то там есть, выстрелы, то есть единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта. У нас звучат выстрелы. И все", - заявил Зеленский", - сказал Зеленский.

Он заявил, что не хотел бы сценария Приднестровья для Донбасса.

Как сообщалось, в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что всеукраинского референдума об особом статусе Донбасса не будет - будут только "договоренности".

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Источник: korrespondent.net