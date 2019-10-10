У Зеленского объяснили выбор фуд-зоны для марафона

Офис президента оплатил только еду для участников пресс-марафона с президентом Владимиром Зеленским в Kyiv Food Market. Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, говорится в видео Нового времени.

"Вы можете отправить запрос... За аренду мы не платим, платим только за еду", – сказал он.

На вопрос, почему Банковая избрала именно рынок для проведения пресс-марафона, Тимошенко заметил большую площадь помещений.

"Потому что это место подходит по своему объему для людей, сегодня пришло около 300 журналистов. Мы не хотели этого делать в официальном помещении, мы искали заведение, в котором президент сможет общаться с журналистами. Вы видите, что журналисты едят пиццу, общаются", – ответил заместитель руководителя Офиса.

Ранее сообщалось, что у здания, где проходит пресс-марафон Зеленского, зажгли фаеры. Около 20 человек устроили митинг возле здания Kyiv Food Market. Участники акции зажгли фаеры и дымовые шашки.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

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Источник: korrespondent.net