На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе во время обстрела сепаратистов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 10 октября.

Отмечается, что обстоятельства смерти военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

По данным Минобороны, с начала нынешних суток и до полудня сепаратисты произвели восемь обстрелов по позициям ВСУ. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По два обстрела зафиксировано в районе Новотроицкого и Водяного, а также возле Авдеевки, Пищевика, Крымского, Новоселовки Второй.

Напомним, за сутки 9 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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Источник: korrespondent.net