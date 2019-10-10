Зеленский о сайте Миротворец: Моя жена была там

Президент Владимир Зеленский не может закрыть скандальный сайт Миротворец, который публикует информацию о людях, которых считает сепаратистами или врагами Украины.

"Однажды даже мою жену написали на сайте Миротворец, а затем сняли. Я не помню, был я там или нет. Я уже забыл. Не было меня. Пока не было", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе пресс-марафоном в четверг, 10 октября.

"Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена – вы же понимаете мое отношение? Но вы же должны понимать: если там нарушено законодательство – как было с некоторыми сайтами по терроризму – тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты – это не очень правильно. Я не знаю, кто сейчас является владельцем сайта Миротворец. Я уверен, что это не Антон Геращенко. Мы можем проверить. Я когда-то его спрашивал, являешься ли ты собственником, но он сказал: "Мы когда-то работали, но я вышел", - рассказал президент.

Также он уточнил: "У нас была история со Сватами, с моей женой. Нечестная история – с моей женой на 100% нечестная. Мы все-таки должны стараться быть демократической страной. Ошибки свои сайт Миротворец должен исправлять. Если они занимаются другим делом... Я как президент не могу говорить закрыть сайт. Что бы там ни было".

В связи с этим вопросом Зеленский предложил провести отдельную встречу с представителями СМИ по свободе слова.

Как сообщалось, в ходе пресс-марафона Зеленский прокомментировал ситуацию с лицензией 112 Украина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net