Зеленский рассказал, зачем Ермак встречался с адвокатом Трампа

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 заявил, что его помощник Андрей Ермак встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в Мадриде, чтобы сообщить о готовности новой власти к диалогу с Соединенными Штатами.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о цели встречи Ермака с Джулиани.

"Джулиани писал, что прилетает в Киев и ни с кем из представителей власти он не смог встретиться. У него есть отношения с президентом США Дональдом Трампом, и он доложил президенту, что власть Украины не хочет идти на какой-либо контакт с США. Это неправда, потому что мы хотим мощных отношений, поэтому Ермак встретился с ним, чтобы сказать: мы готовы встречаться, но на официальном уровне, президент должен встречаться с президентом", - сказал Зеленский.

Согласно опубликованным самим Джулиани переговорам, его встречу с Ермаком в Мадриде организовал Курт Волкер.

По информации BuzzFeed, Джулиани заявил, что на встрече с Ермаком передал тому "обеспокоенность" администрации США тем, что Андрей Богдан занимает такую должность при президенте Украины (глава Офиса президента, - ред.) и может "негативно" влиять на того.

"Я сказал: "Вы знаете, у вас рядом такой парень, который не принесет добра вам и вашей стране. Я просто дал ему совет", - сказал личный юрист Трампа о беседе с Ермаком.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Ранее у Трампа показали переписку с Волкером и Ермаком. В переписке, в частности, обсуждалась встреча в Мадриде.

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Источник: korrespondent.net