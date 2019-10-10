Зеленский назвал разочарование на посту президента

Владимир Зеленский уже в первый день на посту президента встретился с самым большим разочарованием. Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Самое большое разочарование, которое есть с первого дня, и я в нем живу – это люди из политической среды. Люди, которые были в политике, которые занимали разные посты и которые были якобы честными – сам формат их поведения: говорю одно, делаю другое, такие интриги, как я вижу в целом в политике, не только в Украине. Мое самое главное разочарование – по поводу людей, которые занимаются политикой", – сказал Зеленский.

По его мнению, "лучше набирать людей не из политики, а набирать людей, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы".

"Потому что ошибку исправить можно, а людей, которых я вижу, исправить невозможно. Это другая среда, другая ментальность, это совсем какой-то другой народ. Просто удивительно, что в одном человеке несколько человек. Для меня это самое главное разочарование", – заявил президент.

Говоря о своих собтвенных ошибках, Зеленский сказал: "О главной моей ошибке я, наверное, смогу сказать после того, как пройдет мой президентский срок. Я тогда пойму, проанализирую. Ошибки есть".

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что столкнулся с проблемой дефицита кандидатов на должности председателей областных администраций. По его словам, никто не хочет быть губернатором.

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Источник: korrespondent.net