В ГБР заявили о миллионных убытках из-за схем с секонд-хендом

Из-за схемы незаконного перемещения новой одежды под видом секонд-хенда через границу без прохождения необходимого таможенного контроля, государство понесло миллионные убытки. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба ГБР.

"В результате работы такой схемы, государство понесло убытки на сумму около одного миллиона гривен из каждой партии товара", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что партии одежды пересекали границу через пункт пропуска только в отдельную смену таможенников.

Напомним, из стран Европейского Союза в Украину завозились партии брендовой одежды стоимостью около 400 тыс. долларов США. Во время их таможенного оформления должностные лица таможни вносили ложные сведения в грузо-таможенные декларации. Таким образом новая одежда завозилась на территорию Украины под видом секонд-хенда и попадала на рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса задержали фуру с контрабандными сигаретами.

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Источник: korrespondent.net