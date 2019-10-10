Неизвестные в четверг, 10 октября, бросили гранату в дом депутата Ровенского городского совета, сообщает пресс-служба полиции области.

"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи.

Хозяин пояснил полицейским, что около трех часов ночи он услышал подозрительный звук, но не придал этому значения, решив, что это петарда.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната РГД-5.

В результате взрыва была повреждена крыша.

По данному факту начато расследование по статье о хулиганстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

По данным СМИ, речь идет о депутате Ровенского городского совета от партии Свобода, начальнике управления здравоохранения Ровенской областной государственной администрации Юрие Осипчуке.

Cмотрите фотогалерею: В дом депутата в Ровно бросили гранату

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали подрывника гранаты возле дома.

Также сообщалось, что на Прикарпатье во двор жилого дома бросили две гранаты. Эксперты выяснили, что взорвались две гранаты РГД-5. Никто не пострадал, но был поврежден фасад дома.

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Источник: korrespondent.net