Зеленский готов уволить главу СБУ из-за Матиоса

Президент Владимир Зеленский готов уволить главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, если будут предоставлены факты его сотрудничества с экс-главным военным прокурором Анатолием Матиосом.
"Мы сделали больше, чем кто-то мог. Мы уволили этих людей (Анатолий Матиос и Юрий Луценко - ред.). Это непростая была задача. По поводу того, что Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали - я уволю Баканова. Если будут доказательства - я уволю главу СБУ", - заявил президент.
Как сообщалось, в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, Зеленский прокомментировал отставку главы СНБО Александра Данилюка.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby