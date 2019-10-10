Зеленский готов уволить главу СБУ из-за Матиоса

Президент Владимир Зеленский готов уволить главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, если будут предоставлены факты его сотрудничества с экс-главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

"Мы сделали больше, чем кто-то мог. Мы уволили этих людей (Анатолий Матиос и Юрий Луценко - ред.). Это непростая была задача. По поводу того, что Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали - я уволю Баканова. Если будут доказательства - я уволю главу СБУ", - заявил президент.

Как сообщалось, в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, Зеленский прокомментировал отставку главы СНБО Александра Данилюка.

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Источник: korrespondent.net