Лента RSS
Подписаться на ленту
10 октября 2019, четверг, 19:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
10. 10. 2019

Зеленский готов уволить главу СБУ из-за Матиоса

Президент Владимир Зеленский готов уволить главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, если будут предоставлены факты его сотрудничества с экс-главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

"Мы сделали больше, чем кто-то мог. Мы уволили этих людей (Анатолий Матиос и Юрий Луценко - ред.). Это непростая была задача. По поводу того, что Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали - я уволю Баканова. Если будут доказательства - я уволю главу СБУ", - заявил президент.

Как сообщалось, в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, Зеленский прокомментировал отставку главы СНБО Александра Данилюка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.