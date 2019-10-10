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10. 10. 2019

Глава Нафтогаза выступил против досрочного включения отопления

Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев недоумевает по поводу решений ряда местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду. Об этом он написал в Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти - точно понимают, что они делают. Вопрос: как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет?", - отметил Коболев.

"Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - добавил он.

Отметим, согласно действующим нормам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Ранее сообщалось, что 7 октября во Львове начали включать отопление. Также бюджетные учреждения Киева начали подключать к отоплению с 30 сентября.

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Источник: korrespondent.net
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