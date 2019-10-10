Во Франции продолжили поиски пропавших моряков-украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении поисков украинских моряков во Франции, которые были на борту судна Bourbon Rhode, затонувшего в конце сентября. Об этом он сообщил во время пресс-марафона.

По данным Зеленского, эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел.

"Один из журналистов сказал, что как это происходит, что во Франции прекратились поиски наших украинцев. Это старая информация. Поиски продолжаются, это уже реальная информация из Министерства иностранных дел", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 28 сентября стало известно, что в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что три моряка спасены, в том числе двое украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски моряков, насколько это возможно.

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Источник: korrespondent.net