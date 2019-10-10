С Порошенко будут разбираться правоохраниельные органы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его предшественник на этом посту будет нести ответственность за свои действия на должности главы государства, и этим будут заниматься правоохранительные органы. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Что касается международных отношений, то, как считает, Зеленский "усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко".

По убеждению президента, Порошенко продолжает считать себя главой страны "это большая психологическая травма… в каждой демократической стране одна власть уходит, другая приходит".

Зеленский сообщил, что пятый президент Украины неоднократно хотел с ним встретиться.

"Я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что я хочу быть в диалоге… а я слышу только одно, что он обвиняет нас, меня за все, что происходит в мире, ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский.

После чего подытожил, сказав, что он "принял Украину со всем тем, что было" и не будет на в чем обвинять Порошенко.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Напомним, ранее Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом. Экс-чиновник времен Януковича пообещал Порошенко "продолжать формировать вокруг него уголовную повестку".

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Источник: korrespondent.net