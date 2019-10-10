Зеленский рассказал, что думает о легализации каннабиса

Сейчас в стране неподходящее время для принятия решений о легализации каннабиса. Об этом в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, сказал президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что речь о легализации каннабиса сейчас не идет, хотя много людей хотят заниматься этим бизнесом.

"Мы можем рассматривать это только после того, как мы будем точно знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане", - сказал президент.

Он также добавил, что не хочет, чтобы его и его команду обвиняли в том, что он разрешил всем заниматься наркотиками.

"Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется, что те, кто хочет - потерпят... Знаете, существуют вещи, которые не ко времени. Я считаю, что это не ко времени, не сейчас, не приоритет", - отметил Зеленский.

По словам президента, с одной стороны общество пока не готово к таким решениям, а с другой - в стране сейчас наоборот идет борьба с наркотиками.

Зеленский отметил, что будет готов вернуться к этому вопросу, когда уровень наркомании в стране не будет таким высоким.

Тем временем новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что украинцы должны иметь доступ к медицинскому каннабису, и заявила, что будет работать в этом направлении.

Ранее соцопрос показал, что легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев.

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Источник: korrespondent.net