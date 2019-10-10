Вопросы к небу. Как расследуют роль Украины в MH17

Депутаты парламента Нидерландов одобрили требование к правительству расследовать роль Украины в крушением в 2014 году малайзийского Боинга-777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Их интересует, почему Украина не закрыла воздушное пространство.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в Киеве рассказал о начале переговоров с Украиной на счет расследования и отметил, что правительство его страны уже ищет независимое агентство, которому поручат вести это дело. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что хотят Нидерланды

10 октября в Киеве состоялась встреча Блока с украинским коллегой Вадимом Пристайко. После они провели получасовую пресс-конференцию. Накануне встречу с ним провел президент Владимир Зеленский.

Они обсудили вопрос сотрудничества по завершению расследования авиакатастрофы МН17 и говорили о проведении судебного процесса по делу о крушении.

Пресс-служба президента Украины

Визит главы МИД Нидерландов состоялся на фоне инициирования голландскими депутатами расследования роли Украины в катастрофе пасажирского лайнера на Донбассе.

На прошлой неделе все партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии Нидерландов, заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Донбасса в период боевых действий.

9 октября Палата представителей парламента единогласно проголосовала за требование к правительству страны расследовать действия Украины. Депутаты считают, что эту тему необходимо прояснить и ради родственников погибших в авиакатастрофе.

Блок изначально был против такого расследования. Это непростая задача, для решения которой необходимо сотрудничество со стороны России, чего добиться трудно, сказал министр, но возражать против требования парламентариев не стал.

Отметим, что Совет безопасности Нидерланд еще в 2015 году пришел к выводу, что Украине следовало закрыть свое воздушное пространство.

"Закрытие воздушного пространства не было предметом расследования нашей группы, поскольку ранее Совбез Нидерландов уже изучала этот вопрос. Мы сконцентрировались на поиске тех, кто непосредственно стрелял в самолет", - объяснила DW пресс-секретарь международной следственной группы (JIT) при прокуратуре Нидерландов Брехте ван де Моосдийк.

Местная вещательная компания NOS считает, что правительство решило поддерживать хорошие отношения с Украиной в рамках расследования катастрофы, поэтому не предприняло никаких мер.

В прошлом году депутаты в Нидерландах предлагали включить Украину в число ответственных за падение Боинга, поскольку, как им кажется, украинские власти могли сделать больше, чтобы предотвратить катастрофу MH17.

Тогда глава МИД Нидерландов отвечал, что причин для привлечения Украины к ответственности нет, но это может измениться в будущем.

На пресс-конеференции в Киеве Блок сообщили, что Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования ее роли в крушении рейса МН17.

"Парламент Нидерландов попросил правительства получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной. Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие", - подчеркнул Блок.

По словам нидерландского министра, расследование будет вести независимый следственный орган. Сейчас правительство занимается его поиском.

Дипломат отдельно подчеркнул, что правительство будет изучать аналогичные решения авиационных властей России в отношении доступа гражданских авиалайнеров в ее воздушное пространство.

Блок отметил, что украинская сторона заверила его, что Киев будет оказывать всяческую помощь в этом. Он поблагодарил Украину за готовность сотрудничать.

"Я доволен, что Украина взяла на себя это обязательство", - сказал Блок.

Министр также уточнил, что считает понятным решение Украины о выдаче РФ Владимира Цемаха в рамках обмена, хотя и сожалеет об этом.

Как реагирует Украина

Украинская сторона ранее негативно реагировала на планы нидерландских парламентариев расследовать роль Украины в катастрофе MH17.

Это отвлекает от расследования, которое должно установить, кто именно сбил самолет, говорил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию. Главный вопрос: кто это сделал и почему", - рассказывал Ченцов.

9 октября глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина должна продолжать политику открытости в деле о сбитом над Донбассом Боинге.

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Об этом Яременко заявил в контексте принятого накануне решения парламент Нидерландов относительно дополнительного расследования причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

"Мы должны помочь. Украина должна спокойно идти на сотрудничество, как и делала это во всех эпизодах с самого начала", - сказал депутат от фракции Слуга народа.

Яременко подчеркнул, что Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (орган ООН).

"Если ситуация с небом министру иностранных дел представляется, как комплексная, а не только как вопрос решений Украины, то, мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы не делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - пояснил Яременко.

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Источник: korrespondent.net