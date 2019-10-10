Прокуратуры изымают из Офиса президента документы по Иловайску

Главная военная прокуратура получила временный доступ к документам Офиса президента относительно расследования Иловайской трагедии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Стоит отметить, что документы касаются обстоятельств проведения Антитеррористической операции в районе Иловайска в 2014 году.

"Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерации агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия. В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Главная военная прокуратура планирует исследовать все обстоятельства принятия решений, по которым планировалась и проводилась боевая операция под Иловайском в августе 2014 года.

Ранее заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак сообщил, что военная прокуратура начала расследование событий в Иловайске.

Напомним, в августе 2019 года Генштаб ВСУ уточнили число погибших военных в боях за Иловайск в августе 2014 года. Потери составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

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Источник: korrespondent.net