Зеленский рассказал, какие медиа читает

Каждый вечер президент Владимир Зеленский тратит около двух часов на мониторинг украинских СМИ. Об этом он сказал в ходе своего пресс-марафона в четверг, 11 октября.

Глава государства также назвал медиа, которым больше всего доверяет.

"В каждом городе я хожу на улицу. Я всегда хожу и захожу в кафе. Я доверяю своим глазам и своим ушам. Это для меня СМИ №1. Поскольку я работал на телевидении, для меня люди №1 средство массовой информации", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что лично читает массу украинских сайтов и каждый вечер обсуждает материалы в них со своими помощниками.

"Я читаю Facebook(…) Я знаю, что такое Вести, знаю, что такое Страна.ua, Детектор. Я очень хорошо знаю, что такое НВ (…), Украинскую правду, Корреспондент", - сказал глава государства.

Он также заявил, что знает особенности подачи материала разными СМИ, обвинив некоторые из них в передергивании и манипуляции.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Напомним, сегодня Владимир Зеленский с 10 утра проводит пресс-марафон. К нему уже вызывали врача-фониатра, который сделал специальные уколы для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

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Источник: korrespondent.net