Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

Евросоюз должен принять более активные меры противодействия распространению фейковых новостей и целенаправленным актам внешнего вмешательства в европейские избирательные процессы. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 10 октября, во время заседания Европарламента в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что резолюция была принята большинством голосов - 469 - "за", 143 - "против", еще 47 депутатов воздержались.

"Иностранное вмешательство в избирательные процессы является серьезной угрозой для европейского демократического общества, от которой выигрывают только анти-европейские, праворадикальные, экстремистские и популистские силы", - отмечается в сообщении.

В частности, Европарламент констатировал, что иностранное внешнее вмешательство носит системный характер, и осуществляется разными путями: через информационные кампании в социальных сетях, осуществляя кибернетические атаки на избирательную инфраструктуру, либо путем предоставления финансовой поддержки политическим партиям в ходе главных национальных или европейских выборов. И хотя во всех странах-членах ЕС такие внешние дотации политических партий или кандидатов полностью или частично запрещены, эти правила могут обходить. В качестве примера депутаты вспомнили ситуацию вокруг партии Национальный фронт во Франции, а также обвинения, прозвучавшие в европейских медиа в адрес австрийской Партии свободы, итальянской партии Lega и британской политической силы Leave.eu (в переводе - оставим ЕС, ред.)

Депутаты отдельно выразили глубокую обеспокоенность по поводу "очень опасной природы российской пропаганды", которая является главным источником дезинформации в Европе, и интенсивность которой удвоилось с января 2019 года - за это время было зарегистрировано 998 случаев дезинформации, в то время как в 2018 году - 434 такие случаи.

В этом же контексте депутаты решительно осудили "агрессивные действия" неевропейских государств, направленных на подрыв суверенитета стран-кандидатов на вхождение в ЕС в регионе Западных Балкан и стран Восточного Партнерства.

В качестве противодействия таким тенденциям депутаты призвали к усовершенствованию подразделений стратегических коммуникаций Евросоюза и превращение их в постоянные структуры с гораздо большим финансированием. Депутаты также призвали компании-провайдеры интернет-услуг и операторов социальных сетей к сотрудничеству в противодействии дезинформации, не нарушая при этом принципов свободы слова. Европарламент призвал Евросоюз разработать соответствующие правовые рамки для эффективного противодействия гибридным угрозам.

Как отмечается в сообщении, предложения Европарламента приобретают особое значение ввиду того, что до 2020 года в странах ЕС состоятся более 50 президентских, государственных, местных или региональных выборов, которые должны быть надежно защищены от внешнего вмешательства.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил почти две тысячи аккаунтов из-за фейков.

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Источник: korrespondent.net