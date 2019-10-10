Зеленский: Нормандский саммит будет в ноябре

О дате встречи в нормандском формате станет известно на следующей неделе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, в четверг, 10 октября.
По его словам, встреча в нормандском формате состоится в ноябре.
"Дата нормандского формата, я думаю, что мы получим дату на следующей неделе мы будем знать. Я думаю, что встреча будет в этом году. Я думаю, что это ноябрь", - заявил президент.
Сегодня Зленский также говорил что без разведения сил на Донбассе не будет встречи в нормандском формате.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что будет в случае срыва разведения войск. По его словам, в этом случае решение о проведении нормандской встречи будут принимать лидеры государств.
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Источник: korrespondent.net
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