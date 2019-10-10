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10. 10. 2019

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики


США перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, сообщили в Командовании ВВС США в Европе в четверг, 10 октября.

На авиабазе приземлились три самолета из состава 2-го бомбардировочного крыла. Перелет был совершен с базы Барксдейл в Луизиане.

Отмечается, что в рамках маневров отрабатывается способность самолетов выполнять операции с района передового базирования.

Напомним, ранее США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S. Кроме того, американские военные перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.

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Источник: korrespondent.net
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