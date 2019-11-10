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11. 10. 2019

Зеленский рассказал, как возобновить авиасообщение с РФ


Украине не выгодно отсутствие авиационного сообщения с Россией, но прежде чем его возобновить "нужно встречаться и заканчивать войну". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.
 
По мнению главы государства, странно, что при отсутствии авиасообщения с РФ, железнодорожное сообщение остается.
 
"Авиасообщение. Я говорил, что очень странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании. И у нас дотационными являются авиарейсы. Мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию. И я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такого счастья не предоставим", – сказал Зеленский.
 
Президент добавил, что для восстановления авиасообщения "нужно закончить войну".
 
"Конечно же нам это не выгодно (отсутствие авиасообщения с РФ – ред.), но наши люди должны этого хотеть. Это важно. А для того, чтобы делать такие шаги, нужно встречаться и заканчивать войну", – заявил Зеленский.

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Напомним, в апреле Росавиация предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме, на регулярной и чартерной основе.

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Источник: korrespondent.net
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