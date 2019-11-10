Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2019, пятница, 01:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
11. 10. 2019

Пресс-марафон Зеленского завершился


Пресс-марафон президента Владимира Зеленского в Kyiv Food Market завершился в 00:10 в пятницу, 11 октября.

Мероприятие началось в 10:00 в четверг, 10 октября, и продлилось свыше 14 часов. В ходе пресс-марафона президент встретился с 300 представителями средств массовой информации со всего мира.

Большинство вопросов журналистов касались подписания "формулы Штайнмайера", прекращения войны на Донбассе, кадровых назначений, давления на президента Украины лидера США Дональда Трампа и др.

На пресс-марафон Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос. 

Пресс-марафон президента установил мировой рекорд по продолжительности.

Ранее у Зеленского объяснили выбор фуд-зоны для марафона. Заместитель главы Офиса президента Андрея Богдана ответил, во сколько обошелся марафон и объяснил выбор локации для проведения пресс-конференции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.