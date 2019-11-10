Зеленский о своих звонках Путину: Корона не упадет



Президент Украины Владимир Зеленский ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.

"Я звонил президенту РФ Владимиру Путину, обменялись мнениями. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее слава богу и нет. Я считаю, что эту войну необходимо заканчивать", – пояснил глава государства.

По словам Зеленского, желание завершить конфликт на Донбассе должно быть у обеих сторон. Должно быть желание встретиться в любом формате.

"Надо начать говорить о прекращении боевых действий, но риторика должна быть иной. Не нужно говорить, что нас нет, что это ваш внутренний конфликт, разбирайтесь сами и так далее", – добавил президент, пояснив, что иначе добиться результатов будет сложно.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным по вопросу освобождения пленных и удерживаемых украинцев. Президент подчеркнул, что главная цельегопрезидентства – это прекращение войны на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net