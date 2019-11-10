США назвали условия для введения санкций против Турции



США введут санкции в отношении Турции в случае этнических чисток и ударов по мирным жителям на севере Сирии, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента в четверг, 10 октября.

"Речь идет об этнических чистках, неизбирательных артиллерийских, воздушных и других ударах, направленных против гражданского населения", – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, какие конкретно действия Турции спровоцировали бы введение ограничительных мер со стороны США

Представитель Госдепа подчеркнул, что пока примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали.

Он также отметил, что союзные США Сирийские демократические силы (SDF) в данный момент контролируют все тюрьмы в зоне военной операции Турции, в этих тюрьмах содержатся до 10 тысячбоевиков-террористов.

"Президент Трамп получил на высоком уровне заверения Турции, что, если они получат контроль в Сирии над подобными центрами содержания, они будут нести ответственность за задержанных", – добавил представитель Госдепа.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net