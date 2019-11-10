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11. 10. 2019

От вейпов в США погибли уже 26 человек


Число погибших от употребления курительной смеси в США выросло до 26 человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний США.

За последнюю неделю количество подтвержденных и возможных случаев получения вреда здоровью от употребления вейпов выросло на 219. Всего с жалобами на ухудшение состояния после употребления курительной смеси к медикам обратились 1299 человек.

Заболевания легких после курения вейпов зафиксированы в 49 американских штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах, при этом только на Аляске нет зарегистрированных случаев вреда от употребления курительных смесей.

Смертельная эпидемия. Почему в США запрещают вейпы

Напомним, ранее врачи показали "состарившиеся" легкие 19-летнего вейпера. Американец регулярно курил вейп, пока не заболел и практически перестал дышать. Его легкие "забило" масло для вейпа.

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Источник: korrespondent.net
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