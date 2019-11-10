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11. 10. 2019

Трамп оценил торговые переговоры с Китаем


Первый день двухдневных переговоров США и Китая в Вашингтоне прошел "очень хорошо". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 10 октября.
 
По словам американского лидера, впереди у него встреча с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме, и выразил надежду на то, что она также пройдет в положительном ключе.
 
Напомним, 13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября. Если сторонам не удастся согласовать взаимные уступки, 15 октября произойдет очередное повышение пошлин США на китайские товары объемом 250 млрд долларов в год до 30% с 25%.

Торговая война. Экономика Китая упала до 1992 года
 
Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 млрд долларов в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

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Источник: korrespondent.net
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