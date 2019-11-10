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11. 10. 2019

Протестующие в Эквадоре тяжело ранили телеведущего


Журналист телекомпании Teleamazonas Фредди Паредес ранен в голову при выходе из штаба протестующих в Эквадоре. На представителя СМИ напал один из манифестантов, сообщает Universo. 

Инцидент произошел на севере эквадорской столицы, когда съемочная группа попыталась покинуть площадь перед Домом культуры, где расположился штаб протеста индейского движения. 

"Несмотря на заверения индейцев, что журналисты находились внутри по собственной воле, на съемочную группу Teleamazonas напали после того, как они решили уйти", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. 

Напомним, президент Эквадора ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка. Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов.

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Источник: korrespondent.net
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