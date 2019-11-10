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11. 10. 2019

На Кубе выбрали президента


Мигель Диас-Канель стал президентом Республики Куба по результатам выборов, сообщает Cubadebate.
 
Национальная ассамблея народной власти выбрала в четверг, 10 октября, президентом Кубы Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года.
 
На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.
 
Новоизбранный лидер имеет три месяца для назначения премьер-министра на пост главы правительства, а также губернаторов для 15 провинций страны.

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Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале текущего года. В апреле также была введена новая Конституция, которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.

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Источник: korrespondent.net
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