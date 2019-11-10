Трамп зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch

Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon. Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября.
На Twitter главы Белого дома на данный момент подписано более 65 млн аккаунтов.
Напомним, ранее СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год. Президент США заявил, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы.
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Источник: korrespondent.net
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