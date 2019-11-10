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11. 10. 2019

Трамп зарегистрировался на стриминговом сервисе Twitch


Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon. Первая трансляция состоялась в четверг, 10 октября.
 
Верифицированный аккаунт американского лидера появился в Сети чуть более чем за год до президентских выборов 2020 года. Первая трансляция показывала выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.
 
За неполный рабочий день американский президент успел собрать около 10 тысяч фолловеров. 
 
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.

На Twitter главы Белого дома на данный момент подписано более 65 млн аккаунтов.

Напомним, ранее СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год. Президент США заявил, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы.

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Источник: korrespondent.net
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