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11. 10. 2019

В Китае обрушился мост, есть жертвы

В Китае при обрушении эстакадного моста в четверг, 10 октября, в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения. Об этом сообщает Xinhua.

Обрушение проезжей части эстакадного моста на пересечении одной из дорог с участком автодороги государственного значения, по сообщению местных властей, произошло в четверг вечером.

В результате три легковых автомобиля придавило обломками моста, в двух из них находилось три человека, которые погибли.

В момент аварии на мосту были три легковых автомобиля и два грузовика.В настоящий момент на месте аварии продолжаются работы по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Китае открыли самый длинный в мире двухэтажный автомобильный мост. Общая длина десятого моста через реку Янцзы превышает четыре километра. На двух этажах расположены 12 полос для движения машин.

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Источник: korrespondent.net
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