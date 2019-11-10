Обострение на Донбассе: 27 обстрелов, есть жертвы

На Донбассе 10 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 20 обстрелов: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел пять обстрелов: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

С начала текущих суток сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку Талаковки и вблизи Новотроицкого.

Накануне в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский назвал отличие Донбасса от Приднестровья.

Зеленский надеется на усталость России от войны

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Источник: korrespondent.net