Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2019, пятница, 08:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
11. 10. 2019

Обострение на Донбассе: 27 обстрелов, есть жертвы

На Донбассе 10 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 20 обстрелов: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел пять обстрелов: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

С начала текущих суток сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку Талаковки и вблизи Новотроицкого.

Накануне в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский назвал отличие Донбасса от Приднестровья.

Зеленский надеется на усталость России от войны

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.