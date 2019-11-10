В Египте нашли новые гробницы и старинную промышленную зону

Недалеко от египетского города Луксор археологи нашли сразу несколько гробниц и старинную промышленную зону. Об этом сообщают Reuters.

Также они обнаружили склепы с украшениями и керамикой. Находки относятся ко временам 18 династии фараонов. Кроме захоронений, ученые раскопали одну из первых промышленных зон Древнего Египта. Внутри были остатки строительных материалов, а часть раритетов уже выставили на показ. Усыпальницы обещают открыть для туристов уже в ближайшее время.

"Эта промышленная зона стала уникальным открытием в долине царей. Обычно мы находили лишь гробницы. В этом же районе рабочие украшали троны, в некоторых мастерских изготавливали мебель и украшения для фараонов", - рассказал археолог Захи Хавасс.

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Источник: korrespondent.net