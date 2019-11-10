У Трампа заявили о вмешательстве Киева в выборы

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США.

В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта (на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа).

BREAKING NEWS: This email exchange between Ali Chalupa (Consultant for the DNC) and Luis Miranda (Comms Director for the DNC) dated 5/3/16, is one of many instances proving collusion between Ukrainian officials and DNC/Clinton campaign. pic.twitter.com/7eoRXk6DDv — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 10 октября 2019 г.

Отметим, что Джулиани получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, документов, которые были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.

Накануне сообщалось, что помощники адвоката Трампа арестованы из-за Украины. Арестованные Лев Парнас и Игорь Фруман помогали Джулиани решать "украинский вопрос", сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, адвоката Трампа вызвали в Сенат США из-за Украины. Руди Джулиани пригласили дать показания об Украине. На сегодняшний день неясно, согласится ли адвокат Трампа прийти.

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Источник: korrespondent.net