Франция созывает встречу антитеррористической коалиции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости немедленно провести встречу международной коалиции по борьбе с Исламским государством, сообщает Reuters.

"Франция предлагает провести встречу международной коалиции, чтобы вести решительную борьбу. Главное здесь - наша безопасность, которая оказалась под ударом из-за турецкого наступления (на Сирию - ред.)", - сказал министр.

Французский министр опасается, что ИГИЛ может воспользоваться "изменениями на местах", в частности ситуацией в Сирии, чтобы возродиться.

"Сегодня коалиция должна сказать, что мы будем делать дальше, как хочет действовать Турция, и как мы обеспечим безопасность тех мест, где в тюрьмах содержатся боевики? Все это надо обсудить, чтобы нам было ясно", - заявил Ле Дриан.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net