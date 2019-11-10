Зеленский на фудкорте. Главное из 14 часов спича

Владимир Зеленский установил мировой рекорд по длительности пресс-конференции. Он общался с прессой 14 часов. Группы журналистов сменяли друг друга за столом, а президент продолжал отвечать на вопросы.

Корреспондент.net постарался выбрать главное из выступления Зеленского.

О Донбассе

Я не хочу никого обижать, но так, как мы хотим закончить войну, я думаю, что у бывшей власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на это, я думаю, что все же не было.

Говорить с ветеранами, которые есть уже в Золотом, надо. Если там есть ветераны, я уважаю их, но если они приехали вооруженные - это неправильно. Они не военные сейчас, но сидят там, уже сняли дом.

Зеленский признал, что «формулу Штайнмайера» его команда разъяснила недостаточно. Он напомнил, что «формула Штайнмайера» не имплементирована и может заработать только в законе об особом статусе Донбасса, который могут и не принять. “Мы не докоммуницировали с людьми. В этом была ошибка, но в самой «формуле» ошибки не было”, — отметил Зеленский.

“Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, я бы не хотел, чтобы у нас было Приднестровья или Абхазии. Я не могу вам на 100% гарантировать, что это не произойдет, потому что сейчас так и есть. Сейчас там Приднестровья”.

“Дату Нормандского формата, я думаю, мы получим на следующей неделе. Я думаю, что дата будет в этом году, в ноябре”.

Зеленский не готов называть нападение России на Украину войной, потому что “после такого заявления придется отбивать боями Донбасс и Крым”. “Как президент я не готов терять наших людей. Поэтому был выбран дипломатический путь… Я всегда говорил, что первый приоритет — люди, второй приоритет — территории”, — сказал Зеленский. Он назвал прекращение войны своей главной целью.

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О России

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным ради нового обмена пленными и возвращения людей, но признает, что общество может этого не воспринять. “Я увидел, что этот формат сработал, я готов к нему… Пока такой возможности нет, все против... Если мы хотим закончить войну, такая встреча должна состояться”, — добавил он.

"Обе стороны должны хотеть закончить войну. Обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате встретиться, начать говорить. Изменить риторику. Перестать говорить "нас там нет". “Это ваш внутренний конфликт, сами решайте и так далее”. Так достичь результата трудно".

“Я не готов публиковать свои разговоры с Путиным. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала”.

О протестах

“По поводу Майдана - я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала и чтобы я был президентом, я уйду... Смотрите, кровопролития не будет”.

“Я согласен, что коммуникация (с ветеранами) слабая. Я знаю, что "подогревают" многих людей, которые справедливо не понимали и о Штайнмайера, и о так далее. Не понимали, не знали - но их "подогревают", и мы знаем, кто "подогревает", подстрекает людей и своими СМИ, и своими действиями”.

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О Порошенко

“Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Я не хочу даже на это влиять. В этом будут разбираться правоохранительные органы. Что касается усталости других стран от Украины, это сформировано полностью командой Порошенко"

"Порошенко, к сожалению, продолжает жить тем, что он - президент. Это большая психологическая травма"

По мнению Зеленского, Петру Порошенко кажется, будто он может возглавить новый Майдан. “Его риторика меняется, как и изменился его статус… Он против разведения войск. Мало того, ему кажется, что по этому поводу будет Майдан. И он немножко подталкивает людей”, — считает Зеленский.

Об Авакове

“Министр Аваков ... Я действительно не нашел ... (лучшего). Это никакой не компромисс, я ничего ему не должен"

"Есть испытательный срок. Всем правоохранителям сказал - реальные дела. Принесите их нам до конца года, не будет - всех освободим"

О Трампе

Зеленский категорически отрицает какое-либо давление на себя со стороны Дональда Трампа.

“Я не хочу вмешиваться никаким образом в выборы в США. И я не буду это делать. Выбирайте своего президента сами. США и сейчас не влияет, и не будет в будущем влиять на выборы в независимой Украине. Мы должны укреплять отношения с США. У нас была встреча с ключевыми людьми США, с президентом Соединенных Штатов. Мы ждем официального визита в Соединенные Штаты”

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О Приватбанке и Коломойском

“Коломойский знает мою позицию по поводу ПриватБанка, она государственная позиция, я буду защищать Украину, защищать государство, он знает”.

“Давление олигархов? Я не договариваюсь с олигархами, я не работаю с олигархами”.

О Бандере

“Я уверен, что господин Бандера был бы в шоке или господин Шевченко, были бы в шоке, какое количество улиц (названы их именами)”.

“Реально, у нас очень много героев Украины. Мне кажется, что каждую улицу надо называть разными героями”.

О земле

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Только"

"Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле"

"Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, "красные линии" увидели. Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду"

"Мы должны сделать закон, где украинец может свободно распоряжаться своей землей. Украинец, гражданин Украины. Он должен быть владельцем. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле"

О быте

"Я очень редко хожу в магазин. Очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен. И я, честно говоря, не пью молоко. Ну, я на обеспечении государства нахожусь".

"И когда меня спрашивают, сколько стоит, например, хлеб или молоко, я могу ответить, за какую сумму я покупаю молоко и где. Но я не покупаю молоко. Просто никто у нас не пьет молоко. Я не пью молоко. Я могу вам сказать о хлебе – какую цену я плачу. Я покупаю хлеб гречишный, покупаю очень редко, потому что мне нельзя его есть, покупаю – здесь будет реклама – в Гудвайне. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен, я покупаю от 25 до 30 гривен – там разный хлеб".

"Хожу в этот единственный магазин. Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина. Вот и все. А зачем вам врать и рассказывать? Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю – килограмм стоит 58 гривен (видимо, президент говорил о 100 грамм) – это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить"

О СМИ

"Я доверяю очень своим глазам и своим уши. Это для меня – СМИ "number one". Я читаю Фейсбук, и поэтому по-разному к нему отношусь, я читаю большинство новостных каналов. Более того, я знаю отношение каждого из вас к моей команды и ко мне лично. Я знаю риторику”

“Я знаю очень много всех: и Украинскую правду, Корреспондент, всех тех, с кеми сегодня встречался ... Я знаю, когда, в какое время, как получается и что происходит"

"На это я трачу где-то 2 часа ночью после работы. Я очень плохо сплю ... где-то с четвертой до половины шестого. И все. Ночью"

Источник: korrespondent.net