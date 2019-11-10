Турция уничтожила почти 300 "террористов" в Сирии

Минобороны Турции заявляет об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу, 11 октября.

"В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны. Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 277", - говорится в заявлении.

В то же время, Минобороны Турции заявило о гибели первого турецкого военного. Хотя курды заявляют о десятках погибших военных Турции.

Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября. За минувшие сутки они заняли 11 деревень вокруг городов Рас-аль-Аин и Таль-Абйад, сообщает Daily Sabah.

Зону военной операции начали покидать беженцы. По оценкам гуманитарных организаций, операция создала угрозу почти 500 тысячам человек.

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Источник: korrespondent.net