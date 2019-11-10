Лента RSS
Подписаться на ленту
11 октября 2019, пятница, 10:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
11. 10. 2019

Турция уничтожила почти 300 "террористов" в Сирии

Минобороны Турции заявляет об уничтожении 277 "террористов" в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу, 11 октября.

"В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 49 террористов из Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны. Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 277", - говорится в заявлении.

В то же время, Минобороны Турции заявило о гибели первого турецкого военного. Хотя курды заявляют о десятках погибших военных Турции.

Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября. За минувшие сутки они заняли 11 деревень вокруг городов Рас-аль-Аин и Таль-Абйад, сообщает Daily Sabah.

Зону военной операции начали покидать беженцы. По оценкам гуманитарных организаций, операция создала угрозу почти 500 тысячам человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.