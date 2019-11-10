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11. 10. 2019

В Кении потерпел крушение самолет

В Кении во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби упал пассажирский самолет, направлявшийся во второй по величине город страны Момбасу. Об этом сообщает местное издание The Star в пятницу, 11 октября.

Отмечается, что 56-местный турбовинтовой самолет Fokker-50 принадлежал кенийской авиакомпании Silverstone Air Limited.

Утверждается, что легкие травмы получили несколько человек. При этом пока нет данных о количестве пассажиров, находившихся на борту самолета.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона. На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net
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