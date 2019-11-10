СМИ назвали новою причину увольнения Йованович

Мари Йованович сняли с должности посла США на Украине после того, как она отказалась по просьбе адвоката президента Руди Джулиани лично передать украинским чиновникам неформальную просьбу провести расследование в отношении Джо Байдена. Она предлагала ему воспользоваться официальными каналами для таких просьб, рассказал Associated Press бывший дипломат, который обсуждал это с Йованович.

По словам источника, Йованович отказалась заниматься этими "персональными, неформальными" вещами и четко дала понять Джулиани, что у правительства США есть официальные возможности направить запрос иностранным структурам с просьбой о расследовании.

Посла отозвали из Киева в мае 2019 года, напоминает агентство. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Дональд Трамп называл Йованович "плохой новостью". Белый дом опубликовал часть стенограммы этого разговора после того, как стало известно, что Трамп просил Зеленского провести антикоррупционное расследование против бывшего вице-президента Байдена и его сына. The Wall Street Journal писала, что посла уволили из-за жалоб соратников Трампа, в том числе Джулиани, который не имеет отношения к правительству США, а является просто личным адвокатом президента.

11 октября Йованович должна предстать перед конгрессменами, которые в рамках официально запущенной процедуры проводят расследование о возможности импичмента президенту. Демократы считают, что Трамп обратился за помощью к иностранному государству, чтобы добиться снятия с выборов своего конкурента.

Напомним, в мае стало известно, что посол США Мари Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве.

Как сообщал Корреспондент.net, телефонный разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net