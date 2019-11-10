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11. 10. 2019

В Тернопольской области ограбили ювелирный магазин

В Тернопольской области правоохранители ввели план Сирена из-за ограбления ювелирного магазина в городе Хоростков. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 11 октября.

"Владелица ювелирного магазина сообщила, что в 3:19 трое неизвестных мужчин в масках, угрожая охраннику фирмы убийством, вырвали тросом с помощью автомобиля решетку с металлопластикового окна и похитили ценные вещи. Вынести сейф с драгоценностями ворам не удалось", – говорится в сообщении.

По тревоге подняли весь личный состав полиции области. На территории региона введен оперативный план Сирена. Известно, что грабители передвигаются на автомобиле Audi серебряного цвета, частичный номерной знак ВО 86**.

С места происшествия подозреваемые поехали в сторону села Сухостав Гусятинского района Тернопольской области.

Ранее в Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин на улице Драйзера в Деснянском районе. При отсутствии охранника, он разбил две витрины и забрал ювелирные украшения.

Также сообщалось, что в Черновцах продавщица ювелирного магазина за месяц украла украшений на миллион.

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Источник: korrespondent.net
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