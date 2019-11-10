В Львовской области столкнулись локомотив и авто

Во Львовской области на железном переезде произошло столкновение минивэна и локомотива. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, сообщается, что ДТП произошло в Червонограде. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка, которая получила телесные повреждения.

"Как предварительно установили правоохранители, на железнодорожном переезде столкнулись локомотив-тепловоз ТЭМ-2 и автомобиль Citroen Jumpy, которым управлял 46-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, а также решается вопрос открытия уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Газель "оседлала" ВАЗ. Водитель грузовика, не оказав преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП пострадала женщина.

В центре Киева перевернулась "скорая"

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Источник: korrespondent.net