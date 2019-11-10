В НБУ объяснили рост цен при укреплении гривны

Укрепление национальной валюты сказывается на инфляции, но с задержкой. Так заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб объяснил рост цен в Украине, несмотря на укрепление гривны, пишет РБК-Украина в пятницу, 11 октября.

Сологуб объяснил понятие инерции: психологически снизить цены всегда сложнее, чем поднять их. Однако, по его словам, если рынок конкурентный, это способствует снижению цен.

"Мы видим, что курсовой эффект частично переносится на замедление инфляции, часто это происходит с определенным лагом", - добавил он.

Замглавы НБУ настаивает, что укрепление гривны уже положительно сказалось на динамике инфляции.

"Люди фиксируют в уме то, что дорожает больше всего. Если смотреть на разбивку индекса потребительских цен, то некоторые товары с импортной составляющей подешевели. Например, бензин в годовом измерении подешевел более чем на 8%. Бытовая техника и оборудование подешевели на несколько процентов. Цены на одежду и обувь, где в основном импортная составляющая, за год не изменились", - добавил он.

При этом Сологуб напомнил, что инфляция зависит не только от курса и монетарной политики НБУ.

"Еще в 2015 году, когда мы только запускали инфляционное таргетирование, говорили, что одним из основных препятствий для снижения инфляции являются такие структурные вещи, как, например, отсутствие нормальной антимонопольной политики", - отметил Сологуб.

Как сообщалось, с приходом осени в Украине возобновился рост цен. В летние месяцы в Украине была зафиксирована дефляция в 1,4%, а в сентябре инфляция составила 0,7%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net