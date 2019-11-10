В Черниговской области рейсовый автобус попал в ДТП: 10 пострадавших

В селе Ольшана Ичнянского района Черниговской области в результате лобового столкновения автомобиля Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки І-VAN травмированы 10 человек. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"10 октября водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки І-VAN сообщением Ичня-Прилуки, в котором были 23 пассажира. В результате происшествия 10 пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пятерых пострадавших доставили в Ичнянскую районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение. По информации медиков, серьезных травм у пострадавших нет - в основном ушибы и стресс.

Ранее сообщалось, что в Львовской области столкнулись локомотив и авто. В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка авто, которая получила телесные повреждения.

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Источник: korrespondent.net