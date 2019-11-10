Путин: Зеленский не может обеспечить развод войск

Президент России Владимир Путин считает, что украинский коллега Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 11 октября, сообщает ТАСС.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - сказал Путин.

По его словам, представители "ДНР" и "ЛНР" уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил - запускали белую ракету, однако с украинской стороны ответа не было.

"Здесь нужно проявление политической воли", - считает Путин.

Напомним, 9 октября Нацкорпус и ветераны прибыли в Золотое, где протестуют против разведения сил, о котором договорились в Минске 1 октября.

Накануне помощник Путина заявил, что Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского.

В то же время, в ходе пресс-марафона Зеленский напомнил, что разведение войск возможно только после семи суток "тишины", которая не соблюдается.

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Источник: korrespondent.net