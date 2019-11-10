Утром в пятницу горняки из трех шахт устроили пикет в Северодонецке возле здания Луганской областной военно-гражданской администрации. Акция протеста связана с задолженностью по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook 11 октября.

"Сегодня утром шахтеры шахт Горная, Карбонит и Тошковская ГП Первомайскуголь на нескольких автобусах и маршрутках отправились в Северодонецк, где пикетируют Луганскую областную военно-гражданскую администрацию. Горняки требуют погашения задолженности по зарплате", – написал Волынец.

По его словам, в целом по объединению не рассчитались с работниками на общую сумму 135 млн гривен.

"Не намного меньше долг на ГП Лисичанскуголь – 120 млн гривен. Горняки местных шахт также присоединились к пикетированию Луганской областной военно-гражданской администрации", – добавил глава профсоюза.

Позже Волынец сообщил, что состоялась встреча профсоюзных лидеров НПГУ и горняков с главой Луганской областной ВВГА Виталием Комарницким.

"Господин Комарницкий обещал связаться по телефону с премьер-министром Алексеем Гончаруком и получить ответы на поставленные горняками вопросы… Дальнейшие действия митингующие планировать в зависимости от того, что им ответит правительство", – сообщил Волынец.

Cмотрите фотогалерею: В Северодонецке шахтеры пикетируют областную администрацию

Ранее на этой неделе в Луганской области началась забастовка горняков шахт Новодружеская и Горная ПАО Лисичанскуголь. Они требовали выплатить долги по зарплате.

Также сообщалось, что в Донецкой области работники шахты Кураховская прошли пешком 16 километров из города Горняк к зданию гособъединения Селидовуголь, чтобы потребовать выплатить задолженность по зарплате.

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Источник: korrespondent.net