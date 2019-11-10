На Запорожье директор интерната сдавал детей "в аренду" как рабочую силу

В Запорожской области руководитель одного из интернатов предоставлял несовершеннолетних подопечных для выполнения тяжелой работы посторонним лицам. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 11 октября.

"Полицейские получили оперативную информацию, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь. 10 октября правоохранители с привлечением спецназа КОРД разоблачили подозреваемого после получения тысячи гривен за предоставление 4 мальчиков в возрасте до 14 лет постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном доме в поселке Приазовское.

Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленника, проводятся следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство ч.3 ст.149 (торговля людьми) УК. Директору интерната грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что ранее опекун в Днепре посадила восьмилетнего ребенка на цепь. Помимо этого мальчика, женщина также является опекуном для детей четырех, шести и тринадцати лет. Детей изъяли из приемной семьи, ведутся следственные действия.

Также сообщалось, что в Киеве из детского центра сбежали семь подростков. Трех несовершеннолетних беглецов удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным.

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Источник: korrespondent.net