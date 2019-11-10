В Киеве напали на акцию протеста в защиту курдов

В Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время акции протеста против военной операции на севере Сирии. Об этом со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо сообщает Громадское в пятницу, 11 октября.

По ее словам, несколько десятков человек пришли на акцию под посольством Турции, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", - отметила Луньо.

Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и рвали их плакаты. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства.

Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

По словам организатора акции, во время столкновений возле посольства были два представителя Нацгвардии, "но как-то так случилось, что они позволили этим людям вернуться на территорию посольства".

Сейчас на место происшествия прибыли полицейские и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. Таким образом он оставил курдов без военной помощи США.

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Источник: korrespondent.net