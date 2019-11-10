В Броварах мужчина три дня насиловал женщину-инвалида

В городе Бровары 51-летняя женщина-инвалид первой группы первой степени стала жертвой жестокого изнасилования со стороны своего знакомого, на три года старше ее. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 11 октября.

"Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей. Не видя опасности, пострадавшая согласилась. Однако подруги в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, совершал в отношении нее действия сексуального характера, применяя физическое насилие", – говорится в сообщении.

Когда сожительница вернулась домой, то увидела избитую подругу и сразу сообщила в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании. Он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей в качестве вещественных доказательств.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений по статье об изнасиловании, сексуальном насилии, совершенном неестественным способом и незаконное лишение свободы или похищение человека (ч.1 ст.152, ст.153, ч.1 ст.146 УК Украины).

Пострадавшая госпитализирована. У нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Ранее в Константиновке Донецкой области гражданин Молдовы жестоко убил 14-летнюю Ирину Лысенко. Мужчина склонил девочку к половой связи, но затем, испугавшись, что она обратится в полицию, убил ее.

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Источник: korrespondent.net