Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в игорном заведении в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 11 октября.

Во время первоочередных следственных действий выяснилось, что причиной такого поступка мужчины стала ревность. Сначала он устроил драку с другими посетителями клуба, а затем вернулся на место конфликта с оружием в руках.

О ночной стрельбе в игорном клубе в полицию сообщили сотрудники заведения. По указанному адресу сразу была направлена ​​группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения.

По словам работниц клуба, все началось с того, что между несколькими посетителями возник словесный конфликт, затем в ход пошли пинки. Хотя участников драки разняли, через время один из них - тот, что находился в состоянии алкогольного опьянения, - вернулся в заведение с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок.

Полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на территории райцентра был введен в действие оперативный план Гром. Вскоре правоохранители установили личность "стрелка" и места его возможного пребывания. Им оказался 43-летний местный житель.

"По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако по оперативным данным он находился именно у себя дома. Кроме него, в квартире находились его мать и сестра", - рассказывает Валерий Строкач, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области, начальника криминальной полиции.

Cмотрите фотогалерею: Мужчина устроил стрельбу в игорном заведении на Сумщине

"Учитывая всю опасность, которую представляет собой нетрезвый мужчина с оружием, было принято решение привлечь к операции по его задержанию сотрудников спецподразделения КОРД. Кроме того, велись переговоры с жителями этой квартиры о предоставлении правоохранителям беспрепятственного доступа в жилище и добровольную сдачу самого мужчины. В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в квартиру", - сказал Строкач.

Задержанного гражданина полицейские доставили в отделение полиции, и он рассказал о причинах своего агрессивного поведения. По его словам, будучи навеселе он решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из заведений города. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это очень ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, а потом между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как шел домой по ружьем и возвращался в клуб - не помнит. Говорит, что виной его "амнезии" стали вызванные ему побои и старая травма головы.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины Хулиганство. В случае доказательства вины мужа, за содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Зарегистрированные на подозреваемого ружья и патроны к ним изъяты, решается вопрос о лишении мужчины разрешения на ношение и хранение оружия.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области мужчина застрелил знакомого, стоявшего у мишени. На пустыре мужчины занимались пристрелкой прицела карабина, но в результате неосторожности один застрелил другого выстрелом в голову.

Также сообщалось, что на Киевщине двое мужчин устроили стрельбу в кафе. Полицейские задержали нападавших. Они оказались киевлянами. У мужчин изъяли пистолеты для отстрела резиновыми пулями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net