СБУ изъяла партию одежды и наличные на 100 млн

В Полтавской области правоохранители блокировали масштабную контрабанду продукции известных торговых марок, и изъяли у организаторов товары и наличные более чем 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 11 октября.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в нашу страну крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей", – говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторы противоправной схемы закупали продукцию в Италии, Германии и странах Балтии. Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями.

Указано, что на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тысяч долларов. Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области.

При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и Интернет-банкинга. Они пользовались нефискальными кассовыми аппаратами и операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете. Продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар организаторы реализовывали через Интернет-магазины.

Правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве.

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По результатам следственных действий, изъято 640 тысяч долларов, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен. Также обнаружено черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных коммерческих структур, бланки с отпечатками их печатей и штампы фирм-нерезидентов, которые доказывают проведения сделок.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов, других официальных платежей (ч.3 ст.212 УК Украины).

Ранее СБУ изъяла в Одессе 900 тонн контрабандного текстиля на 200 млн гривен. Партия сопоставима с 40% годового объема поставок текстиля в Украину.

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Источник: korrespondent.net