В Торецке покупатель убил продавщицу из-за политических разногласий

В городе Торецк Донецкой области суд дал 12 лет тюрьмы 26-летнему слесарю, который избил ногами и нанес удары ножницами продавщице магазина из-за политических разногласий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что мужчина совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины, лишив жизни 21-летнюю женщину.

21 февраля 2018 года около 02:00 26-летний слесарь одного из медучреждений, находясь на смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул место работы для покупки сигарет.

Находясь в помещении круглосуточного магазина неподалеку, мужчина завел разговор с продавщицей на тему политики, однако когда услышал, что собеседница не поддерживает его политические взгляды, схватил ее руками за шею и начал душить. После того, как жертва потеряла сознание, нападавший нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей больше десятка ударов по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.

Причиной смерти женщины – матери-одиночки, которая воспитывала 5-летнего ребенка, стала механическая асфиксия, обусловленная закрытием дыхательных путей ее же собственной кровью.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал и всячески пытался запутать следствие, однако суд согласился с основательными доказательствами публичного обвинения, которое поддерживала Константиновская местная прокуратура, и вынес обвинительный приговор, назначив слишком "политически мотивированному" слесарю-убийце наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор военным, которые по ошибке расстреляли мирного жителя. Военнослужащие подозревали убитого, который зарабатывал выловом рыбы на Северском Донце, в работе на сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net