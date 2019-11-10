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11. 10. 2019

Зеленский назначил Куцего главой Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в ходе рабочего визита в Одесскую область представил нового главу Одесской областной государственной администрации – предпринимателя Максима Куцего.

Новый руководитель Одесской области назначен указом президента №746/2019 от 11 октября, опубликованном на сайте главы государства.

Другим своим указом (№745/2019) Зеленский уволил с должности врио главы Одесской обладминистрации Светлану Шаталову.

Максим Куцый – предприниматель и бывший сотрудник МВД. Конечный бенефициар инвесткомпании Сервис менеджмент, двух рекламных агентств: Медийный партнер и Цифровое партнерство, а также строительной компании Сити-Корпус. Выпускник Национальной академии внутренних дел, некоторое время после выпуска работал в структурах МВД. Ему 36 лет.

Ранее на этой неделе Кабмин одобрил президентские кандидатуры на должности трех губернаторов – Одесской, Тернопольской и Харьковской областей.

Накануне во время пресс-марафона Владимир Зеленский посетовал, что в Украине никто не хочет быть губернатором. Президент столкнулся с проблемой дефицита кандидатов на должности председателей ОГА.

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Источник: korrespondent.net
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